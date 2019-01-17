الداخلية: كل من يدخل غزة آمن.. إلا هؤلاء

أكّدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة أنّ غزة ستبقى ترسل محبّتها إلى كل الأشقاء العرب كلّما لاحت الفرصة لها، وذلك في أعقاب إكرامها ضيافة المصريين الستة الذين جرى إنقاذهم في عرض بحر القطاع فجر اليوم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم مساء الخميس، إن غزة سيبقى شعارها "من دخل غزة فهو آمن.. إلا الصهاينة وأعوانهم".

وتابع البزم "اليوم تجسدت معاني الأخوة والتراحم بين الأشقاء في أبهى صورها، بنجاة ستة صيادين مصريين قذفهم الموج إلى بحر غزة، وكادوا أن يفارقوا الحياة لولا تدخل العناية الإلهية، وجاهزية رجال الشرطة البحرية الفلسطينية للتدخل في الوقت المناسب".

وأضاف "قرأنا في قسمات وجوه الصيادين الستة الكثير من المعاني الجميلة، قدمنا لهم ما بوسعنا، وغمرتنا السعادة أن عادوا إلى أهلهم سالمين، بعد أن رأوا الموت بأعينهم لولا لطف الله".

وهنّا الناطق باسم الدخلية الفلسطنية الصيادين المصريين وذويهم بسلامة العودة إلى بلدهم، مؤكّدًا أن الشرطة البحرية ما تزال تكثّف جهودها في البحث عن الصياد السابع المفقود.