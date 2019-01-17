التعليم: قرار إلغاء واجبات المرحلة الدنيا نتيجة دراسة معمقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن قرار إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا، جاء نتيجة دراسة معمقة وإعداد ورقة من خلال لجنة الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار الذي جاء للصفوف الدنيا من (1-4)، إضافة إلى التقليل من تلك الواجبات لصفوف المرحلة الأساسية العليا من (5-9)، تم مناقشته على مدار أسابيع لبلورة هذا القرار لتطبيق الفكرة في الفصل الدراسي المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، في حديث صحفي، اليوم الخميس، إن اللجنة أخذت بعين الاعتبار القراءات الميدانية الواردة، وطبيعة العمل المدرسي ونتاج الواجبات المدرسية على التحصيل العلمي.

وأضافت أن الهدف الرئيسي من المدرسة هو التنشئة الأكاديمية وإعطاء مساحة منزلية للتنشئة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأهل، وكذلك من حجم التوتر المنزلي الناجم عن حجم الواجبات وشكوى أولياء الأمور من عدم تمكنهم من مساعدة الأبناء.

وأشار إلى أن القرار سيطبق على المدارس الخاصة بالتوازي مع المدارس الحكومية وستصدر تعليمات يوم الأحد المقبل لكل المدارس، مضيفا أنه يجب عدم التمييز بين مدرسة وأخرى.

ولفت إلى أنه في العام المقبل سيتم البدء بإلزامية التعليم ما قبل المدرسي وبصورة تدريجية وفق جاهزية المديريات والمناطق التعليمية.

وبين أن العملية التعليمية تمر بمراحل تطويرية مختلفة للخروج من النطاق التقليدي إلى الحداثة، حيث تم العام المنصرم إطلاق مدارس التعلم الذكي للاستغناء عن الوسائل التعليمية التقليدية، مدارس بلا حقائب وواجبات وامتحانات، وتم تطبيق التجربة على نحو 54 مدرسة.

وتابع "هذا العام لدينا 131 مدرسة، مع الاستمرار في تطبيق سياسة التعليم الذكي ليستفيد الطالب من أسلوب تعليمي عميق من خلال وسائل التكنولوجيا والفن والبحث الميداني والعمل التشاركي".

وذكر صيدم أنه سيتم المتابعة مع المدارس والمدرسين حول آلية التطبيق والتعليمات بشأن الاستغناء عن الواجبات المدرسية، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يعني عدم متابعة بعض الأنشطة البيتية التي تنسجم وميول الطلبة، والتي تنطبق مع تحقيق الرؤى المستقبلية لتطوير التعليم.

وحول الإجراءات الخاصة بتعليم الأسرى وعدد الساعات الدراسية داخل سجون الاحتلال، قال صيدم، إن عدد الساعات الدراسية للأسرى من الخريجين كان 14 ساعة، وتم رفعها إلى نحو 21 ساعة لإتاحة المجال لهم للانتقال لمراحل أخرى في حياتهم، كما تم اتخاذ إجراءات أخرى للتسهيل على الأسرى وتوفير كل إمكانيات التعلم المطلوبة لهم.