الخارجية الإيطالية تشكر موظفي الأمم المتحدة في غزة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية أن الايطاليين الثلاثة الذين يعملون في القنصلية الإيطالية العامة في القدس المحتلة، غادروا مقر الأمم المتحدة في غزة وعادوا إلى القنصلية الايطالية.

وتوجهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية بالشكر لموظفي الأمم المتحدة في غزة، وعلى وجه الخصوص، المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، للتعامل مع الوضع بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الإيطالية والقنصلية العامة في القدس - بمهنية وفعالية.

وقالت القنصلية الايطالية في القدس في بيان لها نسخة عنه: "كما هو معتاد فان القنصلية الايطالية قد قامت بإخطار السلطات المحلية، من خلال مكتب الأمم المتحدة عن زيارة الدرك لقطاع غزة".

وكانت مصادر أمنية أفادت عن قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية مدعومة من فصائل المقاومة بغزة بمحاصرة قوات المقر الرئيسي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وذلك بعد دخول سيارة مشتبه بها للمقر، حيث تطالب الأجهزة الأمنية الوكالة بتسليمها.

وحسب المصادر الأمنية، فإن سيارة تقل 4 أجانب بحوزتهم سلاح أوتوماتيكي "رفضت الانصياع لحاجز أمني وسط قطاع غزة مساء الاثنين، الأمر الذي أدى إلى مطاردتها وإطلاق النار عليها، قبل أن تلوذ بالفرار إلى داخل مقر الأمم المتحدة الرئيسي وسط غزة.

وأوضحت المصادر، أن "المقاومة الفلسطينية تشتبه في هوية راكبي السيارة، وتضع احتمالا بأن يكونوا من القوات إسرائيلية الخاصة تتنكر بجوازات أوروبية دبلوماسية، فيما أكدت الأمم المتحدة عبر اتصالات رسمية أجرتها مع داخلية غزة أنهم دبلوماسيون أجانب يحملون الجنسية الإيطالية، ودخلوا غزة بمهمة عمل رسمية".