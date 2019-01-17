مصرع 5 أشخاص جراء العواصف الممطرة بكاليفورنيا

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم في عواصف ممطرة وثلجية غطت أجزاء من ولاية كاليفورنيا الأميركية بجليد بلغ ارتفاعه 5 أقدام على الأقل، في منطقة جبال سييرا نيفادا، هذا الاسبوع، كماتسببت أيضا في وقوع سيول وانهيارات الطينية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتجه الطقس القارس شرقا نحو جبال روكي ومنطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن الطرق المهدمة بفعل الأمطار تسببت في حادثين أسفرا عن مقتل 4 أشخاص.

وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أن أسرة مكونة من 3 أفراد، أحدهم طفل عمره عام واحد، لقيت حتفها في منطقة إل دورادو كاونتي الثلاثاء، بعد أن اختل توازن سيارتهم على طريق سريع مغطى بالمطر واصطدمت بسيارة أخرى.

وقال مشرفو دورية على طريق سريع إن رجلا آخر توفي في سيارة تحطمت بفعل العواصف الأربعاء في منطقة نابا كاونتي، لكن لم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.