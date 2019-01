مزاعم بهبوط طائرة إماراتية في "إسرائيل"

زعم صحفي "إسرائيلي" أن طائرة إماراتية هبطت أمس الأربعاء في "إسرائيل"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ادعى الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إيتاي بلومنتال، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس، أن طائرة إماراتية هبطت، أمس الأربعاء، في بلاده، وبأن الطائرة خاصة، ويعتقد أنها تجارية وهبطت في رحلة مباشرة من أبو ظبي إلى "تل أبيب".

ولم ينشر الصحفي "الإسرائيلي" مزيدا من التفاصيل حول الطائرة الإماراتية، وإن كان على متنها أية شخصية إماراتية أو غيرها من التفاصيل.

وقال إيتاي بلومنتال: "رحلة مثيرة جدا للاهتمام من الخليج: طائرة خاصة من نوع (9b-vcl) تصل مباشرة من أبو ظبي إلى "إسرائيل"، دون التوقف في العاصمة الأردنية، عمان.

وأرفق الصحفي الإسرائيلي في تغريدته تلك خريطة توضح مسار الطائرة، من أبو ظبي الإماراتية إلى "إسرائيل" مباشرة، مع المرور بطول الحدود الإسرائيلية الأردنية، دون الدخول في المجال الجوي الأردني، وإن مر بالمجال الجوي السعودي.

A very interesting flight from the Gulf: A private jet (9H-VCL) arrives directly from Abu #Dhabi ???????? to #Israel ???????? (without stopping in Amman trick). @Obs_IL @avischarf #potn @Gerjon_ @ynetalerts pic.twitter.com/Os6EX2rNfj