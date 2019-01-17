المخابرات اللبنانية تعتقل مشتبه به بالتسلل من فلسطين إلى لبنان

ألقت مخابرات الجيش اللبناني، القبض على المشتبه به بالتسلل من فلسطين المحتلة إلى لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بياناً له مساء الخميس "بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش تمكن اليوم دورية من المخابرات العثور على المواطن الأميركي colin emery متخفياً في أحد أحياء مدينة صور".

وأضاف البيان "تم توقيفه بعد الاشتباه بدخوله بتاريخ 15/1/2019 من الأراضي المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".

وذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية، "بأن الشخص الذي تسلل إلى لبنان من منطقة عيطا الشعب هو يهودي أمريكي".