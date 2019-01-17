وصول جثمان رجل الأعمال المغدور في ماليزيا إلى خانيونس

وصل جثمان رجل الاعمال المغدور أشرف سليمان رستم مساء اليوم الخميس إلى خانيونس جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ومن المقرر أداء صلاة المغرب على جثمانه في مسجد الرحمة في حي الامل بخانيونس.

يذكر أن رجل الأعمال الغزيّ أشرف سليمان رستم (35 عاما) لقي مصرعه في ماليزيا في ظروف غامضة.

وقالت عائلة رستم من مدينة خانيونس، إنه قبل شهر تعرض ابنها المغدور لعمليه استدراج وخطف من الفندق إلى مكان خاص بالخاطفين ومن خلال الخطف تعرض للتعذيب وضرب مبرح وحقنه بمواد سامة مجهولة، مشيرة إلى أن هناك فيديوهات تتعلق بالخطف والتعذيب.

وطالبت العائلة، رئيس السلطة محمود عباس بالتواصل مع السلطات الماليزية للتحقيق في الحادثة والقبض على الجناة.