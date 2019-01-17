نفوق 4 أشبال في حديقة حيوان في رفح بسبب البرد

نفق 4 أشبال في حديقة حيوان بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، "بسبب البرد"، خلال ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

وقال فتحي جمعة، أحد مالكي حديقة الحيوان، اليوم الخميس، إن اللبوة (ليلى) وضعت أربعة أشبال توفي اثنان منهم على الفور ثم لحق بهما الاثنان الآخران.

وأوضح: أنه نهض فجر الأربعاء يتفقدها لأنه يتوقع ولادتها فتفاجأ بأنها وضعت أربعة اشبال، اثنان منهم ميتان، وأضاف: حملت الاثنين الآخرين إلى البيت لتدفئتهما، ثم أعدتهما إلى أمهما للرضاعة فتوفيا".

واشار إلى أنه كان ينوي بيع الأشبال ليتمكن من إطعام باقي الحيوانات وصيانة الحديقة التي تعرضت للأضرار أكثر من مرة خلال الاجتياحات والحروب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وناشد جمعة جمعيات الرفق بالحيوان لإنقاذ باقي الحيوانات، بما فيهم أشبال وقرود وطيور نادرة.