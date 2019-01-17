هنية يهاتف نائب وزير الخارجية الروسي

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية يوم الخميس هاتفيًا مع نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميخائيل بوغدانوف" العديد من القضايا المهمة، والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمستجدات السياسية.

وذكر مكتب هنية في بيان صحفي أن رئيس المكتب السياسي لحماس أكّد لبوغدانوف خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الدور الروسي في المنطقة بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، والمواقف الروسية المتقدمة والإيجابية في الشأن الفلسطيني.

وأشار إلى أنّه جرى التأكيد على مواصلة العمل في تطوير العلاقة بين الجانبين، واستمرار التشاور واللقاءات حول مختلف القضايا، والمستجدات.

وأوضح أنه تمّ التأكيد خلال الاتصال على حرص الحركة على المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وتثمين الدور الروسي، وحرص القيادة الروسية على ذلك.

وكان من المقرر أن يصل هنية إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 15 يناير الجاري، لكن القيادي في حماس موسى أبو مرزوق أعلن أن الزيارة "أُجّلت" إلى وقت لاحق لانشغال وزير الخارجية الروسي.