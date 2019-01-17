أجواء المنخفض الجوي.. فرحٌ ممزوج بالحزن

منخفض جوي قاسٍ عاشته ولا زالت تعيشه المنطقة، انعكس صداه بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اختلف التعاطي معه من شخص لآخر، ومن منطقة لأخرى، بين فرح وحزن، وبين جدية وسخرية.

وسم #المنخفض_الجوي كان له حضور كبير منذ اللحظات الأولى لبداية المنخفض الجوي، وكانت معظم التغريدات والمنشورات على الوسم من فلسطين والأردن، حيث شهدت فلسطين رياح شديدة وأمطار غزيرة وثلوج في المناطق المرتفعة، كما اكتست العديد من المناطق الأردنية البياض الناصع.

وكعادة كل منخفض جوي يبدأ دائمًا من باحات المسجد الأقصى، حيث انتشر مقطع فيديو بشكل كبير جدًا على منصات مواقع التواصل يظهر الأمطار الغزيرة وهي تنهمر فوق قبة الصخرة المشرفة، كما انتشر فيديو آخر والثلوج تتساقط في باحات الأقصى.









وبفعل المنخفض تفاعل حساب الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة على موقع "تويتر" مع الأجواء ونشر إرشادات خاصة بالمنخفض، وذلك لأخذ المواطنين أقصى درجات الحرص، لعدم التعرض لأي أذىً.









وشهد قطاع غزة حادثة غريبة من نوعها، فنتيجة سوء الأحوال الجوية ، قذفت أمواج البحر قارب صيد مصري باتجاه ساحل قطاع غزة وعلى متنه صيادون، وقد قامت أطقم جهاز الشرطة البحرية بإنقاذ ستة من الصيادين المصريين، وتم تقديم العلاج اللازم لهم في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.









كما كان للحزن والألم نصيب في هذه الأجواء، فالكثير من النشطاء تحدثوا عن المصاعب التي يعانيها الفقراء في هكذا أجواء، إضافة إلى أصحاب الأعمال التي تتطلب الخروج في هذا الطقس والوقوف في الشوارع لطلب الرزق، إضافة إلى الحديث عن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مع استمرار الاحتلال في التضييق عليهم، ومنع الأغطية والملابس من الدخول إلى العديد من المعتقلات.









أما أجواء الثلج في الأردن والمزاح المعتاد وقت المنخفض الجوي فقد كانت حاضرة بقوة في الكثير من التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل.



