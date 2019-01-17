عضو في الكونغرس عن النائبة "طليب " : ستفجر نفسها كي تكون شهيدة !

عزت رشيدة طليب، النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي، سبب انتشار الخطاب المعادي للإسلام في إمريكا، إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الخطاب.

جاء ذلك في تغريدة لطليب على صفحتها في تويتر، ردا على أنابيلا ليما تاوب، العضو في مجلس بلدية للحزب الجمهوري، والتي أبدت عدم استغرابها إن "فجرت طليب الكونغرس الأمريكي كي تكون شهيدة"

وقالت طليب :"هذا الخطاب المعادي للإسلام والحافل بالكراهية سببه مساندة الرئيس (ترامب)، والجمهوريون سعداء بذلك".

وعلى الرغم من حذف ليما تاوب منشورها من صفحتها على موقع فيس بوك، إلا أنها تعرضت بعد فترة قصيرة، لسلسلة من الانتقادات من وسائل الإعلام الإمريكية ومن داخل الحزب الجمهوري نفسه.