تتويج هبة حمدان أميرة الصحة في فلسطين في موسمه الثاني

توجت السيدة هبة حمدان أميرة الصحة في فلسطين للعام 2018 ،اليوم الخميس، في المسابقة التي نظمها مركز ابن النفيس للأعشاب الطبيعية، في موسمه الثاني على التوالي.

وقد فازت حمدان، بعد أن تم اختيارها ضمن خمس فائزات تم اختيارهن كأميرات للصحة في فلسطين بأوزان مختلفة، وهن هبة حمدان، وخلود حمد، وآلاء الهسي، ورائدة الخريبي وهالة عاشور.

وأوضح د. محمود الشيخ علي، مدير المركز، أن المركز ينظم المسابقة للعام الثاني على التوالي بهدف تشجيع النساء على ثقافة الصحة من خلال تحفزيهم عبر هذه المسابقة الوطنية، فضلاً عن نقل صورة مشرفة لنساء فلسطين للعالم وإتاحة الفرصة للنساء للمشاركة المجتمعية من خلال الحفاظ على صحتهن.

كما تهدف المسابقة لمحاربة العنف المبني علي النوع الاجتماعي من خلال نبذ التمييز بين الرجل والمرأة واثبات حق النساء في حياة أجمل وافضل، وخلق ثقافة مجتمعية جديدة من خلال اقامة مثل هذه المسابقات مما يخلق ثقافة للحوار وتبادل الخبرات بين المتسابقات.

وبين الشيخ علي، أن المسابقة تسعى لتوحيد الوطن ومناهضة الانقسام من خلال هذه المسابقة الوطنية علي صعيد فلسطين، وتحفيز النساء على ممارسة الرياضة لتتحول لجزء من نظام الحياة سواء كان المشي أو الالتحاق بنادي لأن الرياضة مهمشة بالنسبة للمرأة و كسر العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من ممارسة حقها في الرياضة.

ونوه، إلى أن العام الحالي يشهد تغيرات على المسابقة حيث أشرف أخصائيون نفسيون وطبيون على مراحل المسابقة، فيما تم تقسيم المتسابقات الى مجموعات حسب "مؤشر كتلة الجسم، الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية"، الحالة الصحية، ومعايير أخرى.

وأضاف الشيخ علي، أن مدة المسابقة كانت 6 شهور، بحيث بدأت من 10/7/2018، وانتهت في 10/1/2019.

من ناحيتها، حيَت سلام مشعل مدير الشركة الوطنية الحيوية ، النساء الفلسطينيات اللاتي يناضلن في كافة المجالات.