مقتل آية مصاروة من باقة الغربية في استراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، مقتل الشابة آية سعيد مصاروة (23 عامًا) من بلدة باقة الغربية داخل الخط الأخضر، في مدينة ملبورن الاسترالية، بعد أن تعقّبها قاتل تبحث عنه الشرطة وهاجمها قرب الجامعة التي تدرس فيها.

وباشر أقارب الشابة العمل على نقل جثمانها من أستراليا لدفنها في مسقط رأسها، باقة الغربية.

وحسب وسائل إعلام استرالية، فقد تم العثور على جثة الشابة مصاروة شمال "ملبورن" قرب مركز تجاري، وعلى ما يبدو، تعرضت للقتل في محطة للقطار الكهربائي، حيث طاردها مجهول واعتدى عليها.

وقالت المصادر إنّ المارّة عثروا على جثة آية مصاروة أمس الأربعاء قرب مجمع باندورا في جامعة لا تروبي.

ووفقًا للشرطة، فإن مصاروة قتلت في الساعة 12:10 بعد منتصف الليل، عقب وقت قصير من نزولها من الحافلة في ضاحية بوندورا، حسبما قال المفتش أندرو ستامبر.

وأضاف ستامبر أن آية كانت تجري محادثة مع أختها عندما تعرضت للهجوم أثناء عودتها إلى منزلها من نادي كوميدي.

ونوه إلى إن شقيقتها "سمعت صوت الهاتف يسقط على الأرض وسمعت بعض الأصوات".

وقال ستامبر: "من منطلق الاحترام للعائلة، لا نخوض في تفاصيل الإصابات وطبيعة الاعتداء"، مضيفا: " كان هذا هجوما رهيبا مروعا بالقطع على شابة بريئة كانت تزور مدينتنا".

وأوضح ستامبر أن حقيبة آية قطعت وإن بعض محتوياتها أزيلت. كما عثرت الشرطة على قبعة بيسبول سوداء وقميص قصير الأكمام رمادي وأسود اللون تشتبه الشرطة في أن أحد المعتدين تركهما بعد الهجوم.