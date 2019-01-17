"أبو عاذرة" يُجيب ..قرار تطبيق الواجبات البيتية والتوظيف والقرطاسية

أكد فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ان الوكالة انهت كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2019-2020 ، يوم الأربعاء القادم .

وقال خلال تصريحات لإذاعة القدس ان الكتب وصلت للأونروا والأمور تسير على أكمل وجه ونأمل ان يبدأ الفصل الثاني بدون أي معوقات ، مشيراً الى ان القرطاسية التي كانت في المخازن تم توزيعها الفصل الدراسي الأول ، ولا قرطاسية للفصل الدراسي القادم حتى اللحظة.

التوظيف

بشأن التسريبات والاشاعات عن توظيف عدد من المعلمين بداية الفصل الدراسي الثاني اوضح أبو عاذرة ان الاونروا عينت 600 معلم مساند في مدارس الأونروا تبدأ عقودهم من يوم الأربعاء القادم وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني ، منهم 300 معلم للغة العربية و300 معلم للرياضيات مبيناً ان الاونروا اقرت بوجود خلل لدى طلاب الصفين الثالث والرابع في مدتي اللغة العربية والرياضيات .

وحول طريقة اختيارهم للمعلمين المساندين، قال : "ان الاختيار كان من الطلاب الخرجين من عام 2015-2016-2017 ، حيث كان الاختيار حسب معدلاتهم الجامعية دون اجراء مقابلات لهم ، لعدم وجود وقت ".

وأشار الى انه تم استدعاء المعلمين قبل 3 أيام وهم الآن في اطار توقيع عقودهم لتبدأ دروة تدريبية تبدأ الاحد ولثلاثة أيام على ان توزع جداولهم للتركيز على الصفين الثالث والرابع.

لا أساس من الصحة

وعن ما يتم تناقله عبر مواقع التوصل الاجتماعي عن وجود دراسة ومناقشة لاقتصار التعليم حتى الصف السادس وتحويل باقي المراحل لمدارس الحكومة ، نفى أبو عاذرة المعلومات نفياً قاطعاً واعتبر ان لا أساس لها من الصحة ولم يناقش الموضوع بتاتاً داخل أروقة الوكالة ، وما يتم تداوله هو من نسج الخيال .

موقفهم من قرار الواجبات البيتية

أوضح أبو عاذرة انه تم ابلاغ الاونروا بقرار إلغاء الواجبات المدرسية البيتية من قبل الوزير صبري صيدم ، مشيراً الى انه ضمن اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم وتم طرح الموضوع سابقاً وسط نقاش مطول بين مؤيد معارض ومحتار والتوافق عليه ليس متوقع تلقائيا وموضع الواجبات البيتية يهم الجميع .

وقال " سأدعو لإجتماع موسع مع كافة المعلمين والاطقم التربوية داخل برنامج التربية والتعليم ومن خارجها وسنناقش القرار بشكل مستفيض ولن نستعجل في تطبيقه ، وتابع "نحن نريد مواقفة كافة الأطراف ".

واكد " لن نبدأ في تنفيذ القرار حتى يتم المشاركة مع الجميع من مشرفين وأطقم التعليمة واهالي، والتأكد من ان الميدان مستعد لإستقبال مثل هذا القرار ، او تأجيله للعام القادم ، كون ان القرار يحتاج الي تهيئة ولا يحتاج الي تطبيقه بشكل مفاجئ .

واعتبر أبو عاذرة ان الواجب البيتي اهم قنوات التواصل بين المدرسة والأهالي وإلغاء هذا الواجب البيتي قطع الصلة ، فلابد من التفكير عن البدائل عن استمرار التواصل .