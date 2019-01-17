انفجار ضخم يهز جامعة ليون الفرنسية

هز انفجار، صباح اليوم الخميس، حرم جامعة ليون الفرنسية بعد تسرب للغاز، ما أدى لإصابة شخص واحد.

وبحسب قناة "بي إف إم" الفرنسية: "تم إخلاء جامعة ليون الفرنسية بعد انفجار ناجم عن تسرب لعبوات غاز هز حرم المبنى، مؤديا لحريق كبير"، وأشارت القناة إلى "إصابة شخص بجراح طفيفة".

ووقع انفجار ضخم، صباح السبت الماضي، في الدائرة التاسعة وسط العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتحطم النوافذ، وذلك وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس". ونقلت الوكالة، عن الشرطة القول إن حريقا اندلع في منشأة تجارية تلاه انفجار قوي.

​​وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الانفجار وقع بسبب تسرب غاز من أحد المخابز، مشيرة إلى أنه في الطابق الأرضي وتدمر بالكامل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "حتى الساعة، توفي شخصان من رجال الإطفاء"، مضيفا أن "الانفجار أدى لإصابة 37 شخصا بجراح متوسطة و10 أشخاص بجراح خطيرة بينهم رجل إطفاء".