مديريات الداخلية تُصدر 372 ألف وثيقة رسمية للمواطنين خلال 2018

أصدرت مديريات وزارة الداخلية -الشق المدني خلال العام 2018م أكثر من 372 ألف وثيقة رسمية لأبناء شعبنا في مكاتبها المنتشرة بمحافظات قطاع غزة.

وأوضحت التقارير السنوية للمديريات، أن دوائر الأحوال المدنية في مبنى المركزية وفي مديريات الداخلية الخمس(غزة، الشمال، الوسطى، خانيونس ،ورفح) سلَّمت خلال العام الماضي 289 ألف و192 وثيقة رسمية للمواطنين بنسبة 77% من إجمالي المعاملات المنجزة في المديريات التي بلغت 372 ألف و333 وثيقة.

وأشارت تقارير الداخلية في المحافظات إلى أنَّ مديرية داخلية غزة أنجزت من خلال فروعها الخمسية المنتشرة في أرجاء المحافظة أكثر من ( 107 آلاف 204 وثائق )وسلمتها للمواطنين خلال ساعات الدوام اليومي للموظفين.

ولفت إلى أن داخلية الشمال أنجزت عبر فروعها الثلاثة خلال العام الماضي (62 ألف و204وثائق )، فيما أنجزت مديرية داخلية الوسطى عبر مكاتبها الأربعة أكثر من ( 46 ألف و148 وثيقة) للمواطنين.

بدورها أنجزت مديرية داخلية خانيونس خلال 2018م عبر فرعيها في المحافظة ( 67 ألف و840 وثيقة)، بينما أنجزت مديرية داخلية رفح (50 ألف و915 وثيقة) للمواطنين في المحافظة الجنوبية.

بينما أصدرت الإدارة العامة للأحوال المدنية في الإدارة المركزية بمدينة غزة أكثر من 38 ألف معاملة خاصة بالأحوال المدنية.

كما أصدرت الداخليات الخمس، خلال شهور العام المنصرم معاملات خاصة بجوازات السفر (عدد 10 آلاف و267 معاملة)، بالإضافة إلى معاملات شؤون عامة للمنظمات الأهلية(عدد 20 ألف و505 معاملات) ، ومعاملات الشؤون القانونية (عدد51 ألف و696 معاملة) ، ومعاملات الإقامات وشؤون الأجانب( 312 معاملة) .

وتشمل معاملات مديريات الداخلية الخمسة تسجيل مواليد، وتباليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات وتصحيحات في وثائق الأحوال المدنية للمواطنين ، ،معاملات جوازات، وشهادات حُسن سيرة وسلوك، ومعاملات قانونية.

وتُقدم مديريات وزارت الداخلية في محافظات قطاع غزة خدماتها لأكثر من2 مليون و135 ألفاً هم سكان قطاع غزة، وتتميز بسرعة وجودة إنجازها لمعاملات الجمهور؛ كما وتحرص مكاتب الداخلية على راحة المراجعين قدر المستطاع.