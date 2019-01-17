انتشار أمني في الخرطوم قبل مظاهرة باتجاه القصر الرئاسي

انتشرت قوات أمنية سودانية اليوم (الخميس)، في وسط الخرطوم حيث يتوقع أن يشارك متظاهرون في مسيرة في اتجاه القصر الرئاسي لدعوة الرئيس عمر البشير إلى مغادرة السلطة، وذلك بعد مرور أربعة أسابيع على بدء حركة احتجاج شعبية متواصلة.

ودعا المنظمون إلى هذه المسيرة الجديدة في العاصمة وإلى التظاهر في 11 منطقة أخرى بينها بورتسودان ومدني والقضارف والعبيد وعطبرة.

وانطلقت المظاهرات من عطبرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز ثم تحولت إلى احتجاجات شبه يومية ضد الحكومة والرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989.

وشوهد عناصر أمن بلباس مدني في الشوارع في وسط العاصمة وفي الطريق المؤدية إلى القصر، بينما توقفت آليات عسكرية مزودة بمدافع رشاشة خارج القصر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت حركة السير أخف من العادة في الصباح.

وتم تنظيم مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الماضية تم تفريقها بالقوة. وتلجأ الشرطة غالباً إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.

وقتل 24 شخصا في مواجهات خلال الاحتجاجات، بحسب حصيلة رسمية.

ويشكل اتحاد المهنيين الذي يضم أطباء وأساتذة ومهندسين رأس الحربة في المظاهرات التي تشكل، بحسب خبراء، أكبر حركة احتجاج ضد نظام البشير في ثلاثة عقود.