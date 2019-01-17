توقف الملاحة في 3 موانئ كويتية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية اليوم (الخميس)، عن مؤسسة الموانئ، قولها إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي .

من جانبه، قال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية باسم العيسى إن سوء الأحوال الجوية لم يؤثر على حركة شحن الصادرات في الموانئ النفطية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن العيسى، قوله إنه لم يكن مقرراً دخول أو خروج ناقلات نفط أو غاز للموانئ النفطية الكويتية اليوم باستثناء ناقلة غاز واحدة مقرر دخولها بعد ظهر اليوم، مبيناً أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دخولها أو عدم دخولها بعد.

وأضاف أن عمليات الشحن للناقلات الموجودة بالفعل في الموانئ النفطية مستمرة كالمعتاد دون تأثر.