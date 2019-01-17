أردان يطالب نتنياهو طرد المراقبين الدوليين من الخليل

طالب ما يسمى بوزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد اردان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بإنهاء عمل المراقبين الدوليين العاملين في الخليل ضمن منظمة TIPH )Hebron in Presence International Temporary) واخراجهم من الخليل.

وقال اردان وفقا لموقع المستوطنين 7 في رسالته بأن هؤلاء المراقبين يشكلون عائقا على عمل قوات الجيش في الخليل والمستوطنين داخل المدينة .

وقد اكد تقرير الشرطة "الإسرائيلية" تلك النتائج ضمن تقرير اعدته الشرطة "الإسرائيلية"

كما ادعي اردان بأن سكان الخليل الفلسطينيين يستغلون وجود المراقبين الدوليين لتقديم شكاوي كاذبة للشرطة "الإسرائيلية" بذريعة إلحاق الضرر بهم من قبل المستوطنين .