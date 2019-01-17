ريال مدريد يتأهل لدور الثمانية بكأس الملك رغم خسارته من ليجانيس

تأهل نادي ريال مدريد الأسباني لدور الثمانية بكأس ملك أسبانيا لكرة القدم رغم خسارته 1- صفر أمام ليجانيس في مباراة أخرى باهتة لبطل أوروبا الذي استفاد من تفوقه 3-1 في النتيجة الاجمالية.

سجل المهاجم الدنمركي مارتن بريثويت هدف اللقاء الوحيد بعد مرور نصف ساعة بتسديدة قريبة المدى بعد أن سدد اللاعب المعار من ميدلسبره في القائم وارتدت إليه الكرة.

وواصل ليجانيس الضغط بحثا عن هدف ثان لكن الحارس كيلور نافاس تألق ليمنع شباكه من الاهتزاز مجددا.

وأتيحت أمام الصاعد براهيم دياز المنضم حديثا لريال مدريد فرصة خطيرة في الرمق الأخير عندما استقبل تمريرة من فنيسيوس جونيور لكنه سدد في القائم ليهدر أول أهدافه بعد انضمامه من مانشستر سيتي.

وأعاد المدرب سانتياجو سولاري لاعب الوسط إيسكو، الذي لا يعتمد عليه في أغلب الأحيان، للتشكيلة الأساسية يوم الأربعاء بجانب البرازيلي مارسيلو الذي غاب عن الفوز الصعب 2-1 على ريال بيتيس في الدوري يوم الأحد بينما أراح بقية العناصر المعتادة بالتشكيلة.

وبدا أن إيسكو يفتقر للثقة وأهدر أفضل فرصة لريال في الشوط الأول بينما افتقد ليجانيس الفاعلية أمام المرمى ليقلب الطاولة على منافسه.