بالصور..الثلوج تكسو معظم مناطق الضفة والقدس و14 إصابة جراء حوادث المنخفض

قال الدفاع المدني إن 14 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة غالبيتها طفيفة، جراء الحوادث المختلفة في المنخفض الجوي الحالي، والتي بلغ عددها 123 حادث.

وأوضح الدفاع المدني في تقرير له، صباح الخميس، "تعاملت طواقم الدفاع المدني مع (123) حادث، منها(13) حادث إطفاء(110) حادث إنقاذ شهدت 13 اصابة جلها اصابات طفيفة واصابة رجل انقاذ بمدينة الخليل منذ ساعات صباح يوم الاربعاء حتى انحسار المنخفض الجوي صباح اليوم الخميس 17/1/2019".

وذكر التقرير أن معظم حوادث الانقاذ وتقديم المساعدة التي شهدها المنخفض الجوي كانت 64 ازالة اجسام متطايرة واشجار بفعل سرعة الرياح بينما كانت فتح الطرق وشفط المياه ب 20 حالة بفعل تراكم الثلوج في الخليل وبيت لحم وغزارة للامطار في المحافظات الشمالية ، وشهدت محافظة جنين اعلى الحوادث 26 تليها محافظة أريحا والاغوار ب 18 حادث طولكرم 17 حادث رام الله والبيره والخليل ب 13 حادث بكل محافظة بينما حصلت سلفيت على اقل نسبة من الحوادث ب حادث واحد خلال المنخفض الجوي".

بدوره قدم مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار الشكر والتقدير للمواطن الفلسطيني على وعيه بالمخاطر والتزامه بإرشادات الدفاع المدني. واثنى على جهود طواقم الدفاع المدني في الميدان بتقديم الخدمة الامثل للمواطنين مما اسهم بتقليل الاضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات.





























