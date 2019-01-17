الطقس: انحسار المنخفض الجوي ظهر اليوم وتحذيرات من التزحلق

أكدت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن الجو سيكون مستقراً في ساعات الظهيرة، بعد يوم من الأمطار والثلوج والرياح الشديدة.

وقال الأرصاد: يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، وفي ساعات الظهيرة تميل الاجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد الى شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:

1- خطر شدة سرعة الرياح.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج.

5- تشكل الصقيع .