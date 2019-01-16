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اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يندد باعتقال السلطات الامريكية للصحفية مرضية هاشمي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:54 - 16 يناير 2019
الصحفية مرضية هاشمي الصحفية مرضية هاشمي
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ندد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في فلسطين، بشأن الاعتقال التعسفي بحق الإعلامية مرضية هاشمي من قبل السلطات الأمريكية.

وأوضح اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم الأربعاء، أن اعتقال الإعلامية الكبيرة مرضية هاشمي أثناء زيارة عائلية تقوم بها لأمريكا، دون توجيه أي تهمة لها يشكل مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

ودعا، المؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى الاهتمام في قضية اعتقال الإعلامية مرضية هاشمي حفاظاً على حرية الصحافة والإعلام والإعلاميين.

وطالب الاتحاد، بضرورة تنظيم حملة إعلامية مع مرضية هاشمي في الدفاع عنها وللمساعدة على إطلاق سراحها وإدانة اعتقالها.

 

 

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