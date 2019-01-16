استطلاع: الليكود برئاسة نتنياهو يتقدم وليفني خارج الكنيست

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية الثانية حول التصويت في الانتخابات القادمة بتاريخ 9 أبريل القادم، تقدم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.

وجاءت النتائج بحسب القناة الإسرائيلية الثانية على النحو التالي:

1- حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على 32 مقعداً وهو الحزب الأقوى.

2- حزب يش عاتيد برئاسة يايئر لابيد سيحصل على 14 مقعدا في الكنيست.

3- حزب "حصانة إسرائيل" 13 مقعداً.

4- حزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بينت وايلت شاكيد 8 مقاعد.

5- حزب العمل ينهار وسيحصل فقط على 9 مقاعد.

6- حزب شاس سيحصل على 6 مقاعد

7- ميرتس 5 مقاعد

8- القائمة العربية المشتركة 6 مقاعد.

9- حزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني لن ينجح بالحصول على النسبة التي تخوله دخول الكنيست.

10- حزب كولانو برئاسة موشية كحلون سيحصل على 4 مقاعد

11- حزب البيت اليهودي سيحصل فقط على 7 مقاعد

12- حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان سيحصل على 6 مقاعد فقط.

13-حزب غيشر سيحصل على 4 مقاعد.

وحول سؤال وجه للمستطلعة آراؤهم، من تريد أن يكون رئيس الوزراء القادم؟ أجابوا 38% بانتخابهم بنيامين نتنياهو ، فيما أجاب 21% بانتخاب يائير لابيد.