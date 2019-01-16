الصحة: جاهزون للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الجوي

أكدت وزارة الصحة تفعيل كافة خطط الطوارئ في جميع المراكز والمستشفيات الحكومية لمواجهة المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين.

وقال وزير الصحة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إن جميع الطواقم الطبية والفنية والإدارية في وزارة الصحة على أتم الاستعداد وعلى مدار الساعة تحسباً لأي طارئ"

وأضاف الوزير "إن كافة أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية تعمل بكامل طاقتها كالمعتاد وفي أيام العطل احتمالاً لأي طارئ“.

وأشار وزير الصحة الى توفر كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بحالات الطوارئ في كافة المشافي، إضافة إلى تزويدها بكميات إضافية من الوقود، والأكسجين، والمواد الغذائية.

ودعا الوزير المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية ووزارة الصحة بخصوص المنخفضات الجوية، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.