موقع عبري: حكومة الاحتلال قررت عدم تحويل الأموال القطرية لغزة

كشف موقع أخبار 24 العبري، ان حكومة الاحتلال الإسرائيلية اتخذت قراراً بعدم تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

ووفقاً للموقع، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يسمح بتحويل الأموال للشهر الثالث على التوالي، طالما لم تتوقف مسيرات العودة كل يوم جمعة قرب السلك الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والفصائل الفلسطينية تؤكد على استمرار المسيرات وأنها لن تكترث للتهديدات الإسرائيلية.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قد أدخل على مدار شهرين 30 مليون دولار بواقع 15 مليون لكل شهر لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، وتم صرفها على موظفي غزة وجرحى مسيرات العودة وبعض الأسر الفقيرة.