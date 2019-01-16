النونو: معبر رفح البري سيفتح في كلا الاتجاهين قريباً

كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن معبر رفح البري سيعمل في كلا الاتجاهين قريباً، ولن يبقي يعمل في اتجاه واحد بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

وقال النونو في تصريحات متلفزة مساء اليوم، أنه يوجد تأكيدات من قبل الجانب المصري بشأن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، ولا يوجد قرار مصري بإغلاقه على خلفية انسحاب موظفي السلطة.

وأضاف، أن الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة مؤخراً أكد ذلك، وأن مصر لن تسمح بمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، بل سيتخذون خطوات من شأنها التخفيف عن قطاع غزة.

وكشف النونو عن زيارة قريبة من قبل قيادة حماس للقاهرة، ولن تبقى الزيارات مقتصرة من جانب الوفد الأمني المصري لقطاع غزة.

وأكد أن زيارة الوفد المصري الأخيرة ومخرجاتها كانت شديدة الأهمية وأعطت كثيراً من التفاؤل لما هو قادم في المستقبل لصالح شعبنا الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها جاءت أيضا بعد تنكر الاحتلال لتنفيذ بعض التفاهمات التي كانت مصر الوسيط الأساسي فيها.

الجدير ذكره، أن موظفي السلطة انسحبوا من معبر رفح بقرار رسمي من هئية شؤون المعابر والحدود في السادس من يناير 2019.