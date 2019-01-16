عباس يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت

اعتذر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الأربعاء، عن حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بسبب تسلّم فلسطين رئاسة مجموعة "الـ77 والصين".

وأمس الثلاثاء، تسلمت السلطة الفلسطينية رئاسة مجموعة "الـ77 والصين" لعام 2019 من مصر، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، يرافقه السفير الفلسطيني في بيروت اشرف دبور وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" وامين سر الفصائل في لبنان فتحي ابو العردات، نقل إلى الرئيس ميشال عون، رسالة من نظيره الفلسطيني.

وأضاف البيان أن عباس ضمّن رسالته "تحياته وتقديره والشعب الفلسطيني للمواقف التي يتخذها عون دفاعا عن القضية والشعب الفلسطينيين والقدس، في كل المناسبات سواء داخل لبنان أو خارجه".

وأعرب عباس، في رسالته، عن اعتذاره عن عدم تمكنه من حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها، الأحد، ببيروت، نظرا لوجوده في نيويورك مترئسا مجموعة "الـ77 والصين".

ولفت إلى أنه كلف رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، بترؤس وفد فلسطين إلى القمة.

وأبدى الرئيس عباس رغبته بالقيام بزيارة أخوية للبنان في الوقت الذي يراه الرئيس عون مناسبا.

وتستعد بيروت، الأحد المقبل، لاستضافة القمة الاقتصادية التنموية العربية، بمشاركة 850 إعلاميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا، ومن المفترض أن تبدأ الوفود بالوصول إلى العاصمة اللبنانية بدءا من الأربعاء.