البرغوت يتحدث عن أجمل أهدافه فماذا قال؟

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مزاولة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية، آخرها كان وصوله للهدف رقم 400 في الدوري الإسباني، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ الليغا.

وتحدث النجم الأرجنتيني عن هذا الرقم "التاريخي" للمرة الأولى مع صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قائلا: "أنا فخور بوصولي لـ400 هدف بالدوري وأريد تسجيل المزيد" مع برشلونة متصدر المسابقة.

وأضاف "البرغوث": "أريد المساهمة بانتصار الفريق. ليس فقط بتسجيل الأهداف بل بصناعة الأهداف والتحركات المميزة".

أما عن أهدافه المفضلة، تحدث ميسي عنها وفقا لتصنيفات خاصو، وفي أول خانة كانت الأهداف أمام الفرق القوية التي حددها بالقول: " الأهداف أمامريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وأشبيلية دائمة خاصة بالنسبة لي".

كما كشف ميسي أن أهدافه أمام جمهوره في ملعب "كامب نو" دائما مميزة أيضا، و"تعطيني شعورا جميلا أمام جماهيرنا".

لكن صاحب الكرات الذهبية الخمس أكد أن أهم الأهداف ليست التي تأتي بطريقة "مذهلة"، بل التي تساعد الفريق على الانتصار.

وأنهى ميسي حواره بتواضع، موضحا: "من الجلي أن من دون زملائي خلال السنوات الماضية، لم أكن لأستطيع الوصول لهذا العدد من الأهداف".