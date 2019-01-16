تقرير "إسرائيلي": التهديد الأكبر هذا العام اندلاع حرب في الشمال

كَشف معهد "أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي في جامعة "تل أبيب" اليوم الأربعاء، أن التهديد الأبرز لهذا العام 2019م، على أمن "إسرائيل"، اندلاع حرب في شمال فلسطين المحتلة مع سوريا وحزب الله وإيران.

وأكد معهد "أبحاث الأمن القومي" في تقريره الاستراتيجي للعام ٢٠١٩، الذي سلمه لرئيس كيان الاحتلال "الاسرائيلي" رؤوفين رفلين، بأنَّ مصدر القلق لإسرائيل، هي جهود تطوير القدرات الصاروخية الدقيقة لحزب الله اللبناني، إلى جانب تطوير قدرته الدفاعية الجوية وامتلاكه صواريخ أرض بحر بعيدة المدى.

وأوضح، أنَّه في حال اندلعت الحرب فإن "إسرائيل" لن تواجه جبهة واحدة، وإنما ستكون في مواجهة مع سوريا وحزب الله وإيران في الشمال ومع قطاع غزة في الجنوب.

وأوصى المعهد الأمني بضرورة استمرار العمل لمنع نقل سلاح نوعي جديد لحزب الله قادر على كسر التوازن أمام التفوق العسكري "الإسرائيلي"، مشدداً على الاستعداد التام للعمل ضد الصواريخ الدقيقة القادرة على إصابة الأهداف بدقة عالية.