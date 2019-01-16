لجنة دعم الصحفيين تنتخب الصحفي صالح المصري رئيسا لها

عقدت الهيئة التنفيذية المنتخبة للجنة دعم الصحفيين اجتماعها الأول في بيروت برئاسة الزميل صالح المصري وبحضور جميع الأعضاء المنتخبين، وبحسب النظام التأسيسي جرى خلال الاجتماع تعيين الزميل ياسر الصايغ لمنصب السكرتير العام، والزميل حسن شعبان مديرا للجنة دعم الصحفيين.

وفى مستهل الاجتماع افتتح رئيس لجنة دعم الصحفيين الزميل صالح المصري الجلسة الأولى للهيئة التنفيذية، وتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة الناخبة التي منحت الزملاء الثقة واختارتهم بالانتخاب لإدارة لجنة دعم الصحفيين للسنتين المقبلتين، كما شكر المصري أمانة سر اللجنة على الجهود التي بذلتها لتنظيم الانتخابات، وأشاد ايضاً بجهود الزميل عبد الحسين شبيب الذي تحمل أعباء رئاسة اللجنة خلال المرحلة التأسيسية.

ودعا المصري الهيئة إلى الانعقاد في جلسة ثانية قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة خطة عمل لجنة دعم الصحفيين خلال العام ٢٠١٩ وإقرارها والمباشرة في تنفيذها بما يخدم حرية الاعلام وحقوق الصحفيين وجميع العاملين في المؤسسات الإعلامية.

وكانت لجنة دعم الصحفيين التي تأسست قبل سنتين بجهود مجموعة من الزملاء بهدف الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام عقدت جمعية عامة ونظمت انتخابات لاختيار رئيس ومدقق مالي وأعضاء الهيئة التنفيذية وأدت النتائج إلى فوز صالح المصري بمنصب رئيس اللجنة، وقاسم متيرك بمنصب المدقق المالي وفاز بعضوية الهيئة الزملاء حسن شعبان، عبد الحافظ معجب، حسن يوسف وياسر الصايغ.

يشار أن لجنة دعم الصحفيين تعمل في كافة بلدان العالم ومقرها الرئيسي في جنيف، ونظمت العديد من المؤتمرات الدولية الداعمة لحقوق الصحفيين والدفاع عن قضاياهم لاسيما الصحفيين الفلسطينيين .