الأرصاد الجوية توضح تفاصيل المنخفض الليلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يزيد تأثير المنخفض هذه الليلة، حيث تكون الأجواء غائمة عاصفة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا،

وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ويم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة تميل الأجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.