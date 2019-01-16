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عملية جراحية تُغيب بنزيما عن ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:04 - 16 يناير 2019
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سيخضع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لعملية جراحية في إصبع يده الذي تعرض للكسر في مباراة الفريق أمام ريال بيتيس يوم الأحد الماضي بالأسبوع 19 من الدوري.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اللاعب الفرنسي كان يريد اللعب يوم السبت المقبل أمام إشبيلية في الدوري، لكنه الآن سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين بسبب العملية الجراحية.

ويعاني ريال مدريد من غيابات هجومية، حيث لا زال ماريانو دياز بعيداً عن الفريق بسبب الإصابة، فضلًا عن الويلزي جاريث بيل الذي يشكو من الإصابة أيضًا.

ومن المتوقع أن يتواجد المهاجم كريستو جونزاليس لاعب "الكاستيا" مع الفريق الأول في المباريات المقبلة، لحين عودة المهاجمين الأساسيين.

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