الاتصالات تقدم خصومات وأشهر مجانية تناسب كافة فئات المجتمع

أطلقت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" حملتها الجديدة بعنوان "بالشتوية النت 100%" قدمت من خلالها خصومات مميزة وأشهر مجانية على باقات " نت فون" للمشتركين الجدد.

وأكد معن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، بأن هذه الحملة جاءت بعد تنفيذ دراسات متخصصة لاحتياجات المواطنين كانت نتيجتها تصميم عروض مميزة على باقات نت فون، وأضاف ملحم: "يزداد استخدام الإنترنت يوماً بعد يوم في التطبيقات الالكترونية ومشاهدة الأفلام والمباريات بالإضافة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة من قبل المواطنين، بالتالي تزداد حاجتهم لخدمة تتميز بالجودة العالية بعيداً عن مشاكل الانترنت المتمثلة بالبطء والتقطيع".

وأشار ملحم أن "بالتل" وتماشياً مع استراتيجيتها للعام2019 ، ستستمر بتقديم حملات وعروض متخصصة تستهدف فيها الفئات المختلفة للشعب الفلسطيني وستواصل استثمارها في شبكتها الممتدة في مختلف انحاء الوطن وتوسعتها لخدمة كل بيت ومنشأة في فلسطين، بالإضافة الى التزامها بتنفيذ عدة مشاريع على الشبكة النحاسية وشبكة الألياف الضوئية واعتماد أكثر التقنيات العالمية تطوراً ليتمتع مشتركوها بأفضل خدمات الاتصالات.

وفيما يتعلق بشعار الحملة فقد أكد إبراهيم خرمان مدير إدارة التسويق في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أن شعار الحملة "بالشتوية النت 100%" جاء من وحي الأجواء الشتوية بتصميم بسيط وملفت للأنظار، وأضاف خرمان: "تميزت حملات "بالتل" على مدار الاعوام الماضية بقربها من المشترك وارتباطها بواقع الحياة اليومية والأجواء السائدة ليساعد ذلك في إيصال الرسائل التي تقدمها الحملة بسهولة وبساطة".

وبدوره أشار لؤي أبو شخيدم مدير إدارة المبيعات في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أن الحملة تقدم عروض مميزة على باقة نت فون 8 ونت فون 24Flex+ ونت فون 30، لتمنح المشتركين حرية اختيار السرعة والباقة التي تناسب احتياجاتهم بالإضافة الى تقديم العديد من المزايا الإضافية التي تشمل دقائق محلية وخلوية ودولية مجانية وأجهزة هاتف ومودم مقسّطة ضمن عروض مميزة.

ومن الجدير ذكره أن بالإمكان الاشتراك بالحملة من خلال معارض الاتصالات المنتشرة في كافة انحاء الوطن أو شبكة الموزعين المعتمدين أو مزودي خدمة الانترنت المرخصين أو تطبيق Ana paltel .