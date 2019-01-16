صورة عائلية لميسي تشعل مواقع التواصل

أشعلت صور خاصة لنجم برشلونة ليونيل ميسي مع طفليه وكلبه مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت الصورة التي نشرها على إنستغرام على ما يزيد عن عشرة ملايين إعجاب خلال يوم واحد فقط.

وتظهر الصورة ميسي وهو نائم على أريكة في منزله، وينام فوقه طفلاه ماتيو وتياغو، وهي صورة سبق له أن نشرها بشكل مختلف، لكن الاختلاف هذه المرة هو كلبه المفضل الذي يسميه "هالك" الذي ينام على الأرض وميسي يضع يده عليه.

ويحرص النجم الأرجنتيني المرتبط بعائلته على نشر صوره مع طفليه وزوجته بشكل دائم على صفحاته الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويستمتع هداف الدوري الإسباني بقضاء كل وقته خارج الملعب مع أسرته التي سبق أن صرح بأن حبها هو الأول في حياته وأن عائلته تأتي قبل كل شيء.