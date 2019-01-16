الصحة تحذر من توقف خدمات مشفى بيت حانون خلال ساعات

حذرت وزارة الصحة بغزة، من توقف خدمات مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة، عن العمل في غضون ساعات بسبب أزمة نقص الوقود.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "خلال ساعات قليلة ستبدأ خدمات مستشفى بيت حانون بالانقطاع بسبب النقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات، مما يعني حرمان 350 ألف شخص من الخدمات والرعاية الصحية التي توفرها المستشفى.

وأكدت أن تدابير التقشف التي تتخذها الوزارة وخططها لإعادة توزيع كميات الوقود المتبقية لن تدوم طويلا في غياب الوقود والطلب المتزايد على الكهرباء حتى مع تحويل المولدات الكبيرة الأصلية الى مولدات احتياطية أصغر حجماً للحد من استهلاك الوقود.

وحذرت من أن استمرار هذه الأزمة سيؤثر على عمل الموظفين الطبيين في المستشفيات ويفرض حالة من الارتباك، مما يعني تأجيل العمليات الجراحية، واختبارات المختبرات، واختبارات الدم، وتعليق عمل قسم الأشعة وما إلى ذلك - الخدمات الداعمة، مثل الغسيل والتعقيم.

وذكرت الوزارة أن عدم وجود أي رد من الجهات المانحة بشأن الأزمة حتى اللحظة، مؤكدةً أنها تواصل العمل في جميع الاتجاهات ومع مختلف الأطراف لاحتواء الأزمة من خلال حلول جذرية.