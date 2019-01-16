بالصور | بعد 3 أيام مبيت .. "الفارس" تختتم مخيمها الكشفي "نسمو إلى العلا"

اختتمت مجموعات الفارس الكشفية مخيمها الكشفي نسمو إلى العلا، وذلك يوم الاثنين الموافق 14/1 ، على أرض المخيم الذي تقام فعالياته في منطقة الزيتون بالقرب من مسجد عمرو بن العاص في أرض زراعية .

وبمشاركة أكثر من 70 كشاف من مختلف محافظات قطاع غزة، انطلقت فعاليات المخيم يوم السبت الموافق 12/1، في ساعات الصباح الأولى، واستمر لمدة 3 أيام مبيت في أرض المخيم.

وتضمن المخيم العديد من النشاطات والفعاليات الكشفية ، التي هدفت إلى رفع مستوى الثقافة والفكر الكشفي لدى أبناء مجموعات الفارس الكشفية، وتدريبهم على الانخراط في الحياة الكشفية والتعايش مع الطبيعة والتأقلم معها في مختلف الظروف.

وتميز المخيم بزيارة العديد من الشخصيات الاعتبارية من حركة الجهاد الإسلامي والقيادات الكشفية من المجموعات الأخرى، التي بدورها أثنت على المخيم والتنظيم الانضباط الذي تميز بها المخيم.

يشار إلى أن كشافة الفارس ستنظم مخيم جديد في نفس المكان تحت عنوان "دورة إعداد قادة كشفيين" في الأيام القادمة بهدف تخريج عدد من القادة الكشفيين لخدمة مجموعات الفارس الكشفية.

صور من فعاليات المخيم ..





























