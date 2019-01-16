الزراعة بغزة تقرر استيراد الحمضيات بدءا من 1 فبراير

قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، فتح باب استيراد الحمضيات من الخارج اعتباراً من 1 فبراير القادم.

وعزت الوزارة قرارها بعد استهلاك الانتاج المحلي بشكل كامل، وبسبب ارتفاع الأسعار، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع، وانعدام القدرة الشرائية للمواطن الغزي.

وتمتاز الأراضي الفلسطينية بزراعة الحمضيات، بسبب الطبيعة الجغرافيّة الساحليّة التي تسمح بزراعة وإنتاج أجود أنواع الحمضيات، خاصة في قطاع غزة، ويطلق عليها المزارعين "الذهب الأصفر".

وتشهد المساحة الزراعية من الحمضيات في قطاع غزة تقليصاً كبيراً بسبب عزوف المزارعين عن الزراعة لأسباب اقتصادية متعددة