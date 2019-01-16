رياح قد تصل لـ100كم/ساعة وثلوج..المنخفض الجوي الأشد برودة في طريقه لــــ"فلسطين"

توالت التحذيرات بشأن المنخفض الجوي الذي من المتوقع ان يصل تأثره لفلسطين عصر اليوم الأربعاء، حيث وصفه مختصو الأرصاد الجوية بمنخفض جوي سريع مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، بحيث تنخفض درجات الحرارة وتهب تدريجياً رياح قوية محملة بالغبار والأتربة وقد تصل بعض هباتها إلى 100كم/ساعة.

ومن المتوقع أن يبدأ تساقط الأمطار خلال الفترة القادمة على المناطق الشمالية من البلاد لتنتشر مع ساعات ما بعد الظهر والعصر للمنطقتين الوسطى والجنوبية مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ويتوقع موقع طقس فلسطين أن تتحول الأجواء لتصبح عاصفة وماطرة بغزارة مع ساعات مساء اليوم في كافة المناطق، وتكون الأمطار رعدية ومصحوب بزخات من البرد أحيانا.

الضفة

أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني ، على رفع مستوى جهوزيته للتعامل مع كل طارئ خلال المنخفض الجوي الذي يدخل إلى أجواء فلسطين اليوم.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد نائل العزة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، إن الطواقم رفعت مستوى الجاهزية للتعامل مع كل طارئ في المنخفض الجوي.

وحذر العزة، المواطنين من ترك التدفئة مشتعلة أثناء الليل ومراعاة الحمل الزائد على الكهرباء وعدم ترك الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحدهم داخل المنازل

كما دعا السائقين إلى ترك مسافة أمنة بين المركبة والأخرى وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ والالتزام بتعليمات السلامة العامة أثناء القيادة.

غزة

الدفاع المدني بغزة توقع أن تشهد الساعات القادمة اشتدادا على سرعة الرياح. وتصبح الأجواء عاصفة في ساعات المساء والليل، وتسود أجواء مغبرة في مختلف المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد وبحدة أقل في بعض المناطق الشمالية نتيجة عواصف رملية قادمة من شبه جزيرة سيناء.

وبالرغم من أن فترة تأثير المنخفض قصيرة إلا أنه سيجلب كل شيء من رياح شديدة وغبار وأمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد وثلوج.

وفي التفاصيل توقع الراصد الجوي أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتنشط الرياح لتصبح ذات هبات شديدة أحياناً قد تصل إلى 100كم/ساعة، وقد تتحول الأجواء لتصبح مغبرة، وتدريجياً من المتوقع أن تسقط الأمطار خلال ساعات الصباح على المنطقة الشمالية من البلاد، فيما تسود أجواء عاصفة في بقية المناطق، مع احتمال تساقط زخات محلية سريعة من الأمطار أحيانا.

ويهيب الدفاع المدني المواطنين بأخذ الإرشادات بشكل جدي والتقيد بها وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة سائقي المركبات:

وقدم جملة من النصائح منها :

نصائح داخل البيوت

1-تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني.

2- عدم محاولة اجتياز تجمعات المياه والحذر من تشكل السيول.

3-إستخدم وسائل الإنارة البديلة بدل من الشمع.

4-التفقد الدائم والمستمر لوسائل التدفئة وخصوصا التي تعمل على الغاز.

5- الانتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة .

6-عند الخلود للنوم التأكد من إطفاء وسائل التدفئة.

7- وضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيد عن الستائر والأسرة.

قبل بدء السفر بالسيارة يتوجب:

- فحص إطارات المركبة وضغط الهواء

- فحص ماسحات الزجاج الأمامي

- تنظيف نوافذ السيارة والمرايا

- تنظيف أضواء المركبة الأمامية والخلفية

- إمساك المقود بكلتا اليدين

خلال السفر بالسيارة يتوجب:

- القيادة بسرعة ملائمة لظروف الشارع

- إنارة الأضواء بالمركبة

- المحافظة على مسافة بين المركبتين

- التركيز بالقيادة

- الإقلال من السير مسافات طويلة خاصة على الطرق الخارجية في حال تساقط الثلوج

في حال وجود ثلوج على الشارع:

- احذروا خطر الانزلاق والسير ببطئ شديد

- إذا لم تتمكنوا من رؤية الشارع بوضوح قفوا جانبًا وانتظروا حتى تتوضح الرؤية

- تجمع الثلوج تجذب المواطنين ومحبي الاستطلاع خصوصًا الأطفال لذا يرجى توخي الحذر

- إثر خطر التزحلق على الشارع يتوجب عل السائقين توخي أقصى درجات الحذر وتجنب السفر على الطرقات المعرضة لتدفق السيول والفيضانات وخطر الانزلاق والغرق.

ودعا الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على رقم الدفاع المدني المجاني 102 عند وقوع أي حادث أو رصد أي مخاطر مع إعطاء تفاصيل واضحة وعنوان صحيح لوصول الطواقم بشكل سريع والتعامل مع الحادث في بدايته.

وزارة الزراعة

ومن جانبها قدمت وزارة الزراعة بغزة بعض النصائح قبيل دخول المنخفض حيث طالب المزارعين بضرورة التأكد من ربط الأشجار العالية والحذر من سقوط أشجار النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمرا.

وطالبت الوزارة المزارعين بضرورة التواجد بالقرب بجوار الدفيئات الزراعية وخاصة مع ازدياد سرعة الرياح حتى 90 كم / ساعة، وحذرت من تطاير الأجسام المعلقة .

وتمنت الوزارة من الجميع أخذ الأمور على محمل الجد واتباع تعليمات وإرشادات وزارة الزراعة التواصل مع الإدارة العامة للإرشاد .

نصائح لقيادة آمنة

1 - القيادة بحذر وتخفيف السرعة.

2 - الابتعاد عن الشاحنات الكبيرة فهي أكثر عرضة للرياح ولصعوبة الالتزام بخط السير.

3 - إمساك المقود بكلتا اليدين لتثبيت مسار السيارة وتجنب الإنعطاف المفاجيء بسبب الرياح الشديدة.

4 - القيادة في الأجواء الممطرة تتطلب استعداد السائقين لتجنب التزحلق على الطرق المفتوحة كشارعي الرشيد "البحر" وصلاح الدين في حال القيادة بسرعات عالية أو محاولة التوقف بشكل مفاجئ.

شركة الكهرباء اطلقت جملة من التحذيرات



