حاكم فلوريدا يهدد شركة أمريكية بسبب مستوطنات الاحتلال

هدد حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون دي سانتيس، بفرض عقوبات على شركة "اير بي ان بي" لحجز المساكن عبر الإنترنت في حال لم توقف نشاطها ضد المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت الشركة قد قررت وقف نشر إعلانات بيع واستئجار العقارات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية تماشيا مع عدم اعتراف غالبية الدول في العالم بتلك المستوطنات، واعتبارها جوهر الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا سانتيس– وفقاً لما أوردته صحيفة هآرتس العبرية– الشركة إلى إلغاء قرارها، مهدداً بفرض عقوبات على ممتلكاتها في فلوريدا إذا لم تتراجع عن القرار.

واعتبر أن الشركة تميز ضد اليهود. موضحاً أن هناك "التزاما أخلاقيا" بمعارضة سياسة الشركة.

وأشار إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات ضد الشركة منها منع استخدام الرحلات الجوية من وإلى فلوريدا، وحظر صناديق التقاعد الحكومية من الاستثمار في أسهمها. متعهدا بالاستمرار بالضغط على الشركة حتى تتراجع عن قرارها.

وكان الحاكم الجمهوري قد أيد في الماضي بشكل علني سكان يهود فلوريدا، الذين يشكلون جزءا كبيرا من سكانها.

وصرح دي سانتيس في وقت سابق بأن زيارته الأولى إلى إسرائيل ستكون في شهر مايو/ أيار المقبل. كما تعهد بتخصيص مليوني دولار على الأقل لتحسين الأمن في المدارس اليهودية في بلاده.