الصحة تعلن توقف العمليات المجدولة في مستشفى بيت حانون

أعلن د.جميل سليمان مدير مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة، عن توقف إجراء العمليات المجدولة جراء نقص الوقود ,محذرا من توقف خدمات المستشفى على التوالي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح د. سليمان أن المستشفى يقدم خدماته لـ340 ألف نسمة على مستوي محافظة شمال غزة، حيث يستقبل حوالي 8000 مريض شهرياً في قسم الطوارئ فقط، وما يقارب 2500 مراجع للعيادة الخارجية، مؤكداً على توقف 200 عملية جراحية متخصصة تجرى شهرياً ,و 25 عملية طارئة .

كما حذر من توقف خدمات الدخول للأقسام لعدم توفر التدفئة للمرضى في ظل البرد الشديد خلال الساعات المقبلة.

وأشار سليمان، إلى أن مستشفى بيت حانون يعتمد في تشغيل أقسامه على مولدين احداهما كبير و الآخر صغير الحجم حيث يصل الاحتياج الشهري من السولار إلى 14 ألف لتر، موضحاً أن المولد الكبير توقف منذ ثلاثة أيام .

يُذكر أن المستشفى يقدم خدماته لسكان المحافظة الشمالية في الجراحة العامة و الانف و الاذن و الحنجرة و الباطنة و القلب و طب الاطفال و جراحة الاطفال.