هآرتس: "الفساد" وراء توقّف خدمات البريد في صور باهر

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن الخدمات البريدية في بلدة صور باهر جنوب القدس، متوقفة منذ أسبوعين للاشتباه في قضية فساد تتعلق بموظفي البريد.

ووفقًا للصحيفة، فإن عشرات الآلاف من السكان في البلدة ومحيطها باتوا بلا خدمات بريدية. مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على خمسة موظفين ومديرين للاشتباه في سرقة أموال من حسابات البريد تصل إلى 300 ألف شيكل.

وأشارت إلى أن السكان يشتكون من إغلاق البريد وتوقف الخدمات خاصةً وأنهم يعتمدون عليه في الكثير من الأعمال لنقل وتلقي الرسائل الهامة والأوراق الرسمية في بعض الأحيان.

وتقدمت مؤسسات حقوقية يسارية بطلب لإعادة فتح البريد، إلا أنها لم تتلق إجابات واضحة حول إمكانية فتحه قريبًا.