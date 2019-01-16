طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر مبنى الكونغرس

ردت النائب في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على مسؤولة أمريكية اتهمتها بمعاداة السامية، وأنها قد تفجر مبنى الكونغرس.

واتهمت المسؤولة المحلية في جنوب فلوريدا أنابيل ليما تاووب عضو الكونغرس من أصل فلسطيني رشيدة طليب بأنها معادية للسامية، وقد تحاول أن تفجر مبنى الكونغرس.

وقالت طليب في تغريدة لها معلقة على تصريح تاووب: "هذا النوع من الخطابات البغيضة المعادية للمسلمين لم يأت من فراغ، هذا الرئيس قام (بتطريزه)، والجمهوريون ساروا فيه بسعادة".

بدورها، تضامنت النائب في الكونغرس من أصل صومالي إلهان عمر مع رشيدة طليب، وأكدت وقوفها في صفها.

وقالت: "إنهم يخشون صوتك الشرس أختي! الكثير من الناس في هذا البلد وفي جميع أنحاء العالم يحبونك ويدعمونك. ابقي شجاعة، أنا أساندك".

وسبق أن توعدت طليب النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي ببدء إجراءات إقالة ترامب، وذلك في أول يوم عمل لمجلس النواب الجديد يزاول فيه النواب مهامهم.

وجرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رشيدة وهي تتحدّث عن ترامب، وتصفه بعبارة نابية.