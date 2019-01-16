حملة اعتقالات في الضفة طالت 8 مواطنين في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقال في محافظات الضفة.

وعرف من معتقلي الضفة:

الفتى محمد خالد العمور- تقوع شرق بيت لحم

حازم عيد صباح- تقوع

محمد هاشم الشاعر- تقوع

ياسر محمود أبو نظير- بيت فجار جنوب بيت لحم

إبراهيم خالد حمامرة- حوسان غرب بيت لحم

الفتى عمر زايد- مخيم قلنديا شمال القدس

الفتى محمد حماد- مخيم قلنديا

وأصيب شابين بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والاهالي في قرية عنزة جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وصادرت مركبة وشنت حملة تفتيش عشوائية للمنازل.

وفي بلدة شقبا قضاء رام الله صادرت قوات الاحتلال عشرات المركبات، ووزعت بيانا تدعي فيه ان مصادرتها للمركبات يعود لقيام اهالي القرية بأعمال "عنف وارهاب" بحسب وصفهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الاسير بسام السعدي (58 عاما)، وعاثت فيه خرابًا.