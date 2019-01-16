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داخلية غزة توضّح ما جرى بشأن الثلاثة إيطاليين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:31 - 16 يناير 2019
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قالت وزارة الداخلية في غزة انها أجرت خلال الساعات الماضية تحقيقاتٌ حول الاشتباه بسيارة تُقل ثلاثة إيطاليين تصادف تواجدها في منطقة وقع فيها إطلاق نار وسط قطاع غزة صباح الإثنين 2019/1/14، وبعد المتابعة توجهت السيارة لمقر "الأونسكو" التابع للأمم المتحدة بمدينة غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انه:" ومن خلال التحقيقات تم التأكد من هوية الإيطاليين الثلاثة وسلامة إجراءات دخولهم لقطاع غزة، وتبيّن أن السيارة لا علاقة لها بحادث اطلاق النار".

واشارت الوزارة الى وجود تعاون كبير في اتمام التحقيق من كلّ من: السيد نيكولاي ميلادنوف، والمستشارة الأمنية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، ومدير مقر الأونسكو في غزة، والقنصلية الإيطالية، والسفير محمد العمادي.

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