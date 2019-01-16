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أمطار غزيرة وثلوج فوق المرتفعات الجبلية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:05 - 16 يناير 2019
ثلوج في الخليل بالضفة "أرشيفية" ثلوج في الخليل بالضفة "أرشيفية"
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تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ومغبرا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا إلى معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة عاصفة وشديدة البرودة وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

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