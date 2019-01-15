غموض يحوم حول اختفاء رسائل "واتس آب"!

أبلغ مستخدمون عن اختفاء رسائل "واتس آب" القديمة، ما ينذر بوجود خلل غامض يؤثر على أنظمة أندرويد فقط حاليا.

ويقول بعض المستخدمين إن هذه الرسائل قديمة جدا، من عام 2015، ولكن التقارير تشير إلى تأثر رسائل من عام 2018 أيضا.

وليس من الواضح ما إذا كان يوجد سبب منطقي لاختفاء الرسائل. وفي ردود على موقع تعقب "واتس آب"، "WABetaInfo"، قال الناس إنها عبارة عن شائعة.

ويوجد عدد كاف من الناس الذين يشتكون من اختفاء الرسائل الحديثة، ما يشير إلى احتمال وجود خلل مريب.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد ورود رسائل "واتس آب"، يتم تخزينها على الهاتف وليس في السحابة (cloud)، وهذا يعني أن الرسائل المحذوفة نتيجة لخلل ما، يمكن أن تضيع إلى الأبد.

وبالنسبة لبعض المستخدمين، يعد سجل دردشات تطبيق المراسلة المملوك من "فيسبوك"، جزءا كبيرا وهاما من حياتهم، حيث تُشارك الذكريات مع الأصدقاء، أو غالبا ما تكون رسائل العلاقات الرومانسية ثمينة، بطريقة لم تكن ممكنة أبدا عبر النصوص التقليدية.

ومن الصعب معرفة ما إذا كان هذا الخلل مؤقتا، أو جزءا من اتجاه جديد يتبعه تطبيق واتس آب.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة واتس آب أنها ستبدأ في حذف الرسائل القديمة ما لم يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها في "غوغل درايف" (Google Drive)، حيث أبرمت الشركة صفقة مع غوغل تسمح لمستخدمي أندرويد بتخزين البيانات مجانا.

ومع ذلك، هناك مشكلة كبيرة في تخزين رسائل واتس آب في نظام السحابة. وبمجرد استخدام iCloud أو Drive أو غوغل، تتم إزالة تشفير واتس آب من النهاية إلى النهاية.

ولكن في الوقت نفسه، تقدم هذه الأنظمة التشفير الخاص بها للبيانات المخزنة، مع التحكم بمفاتيح التشفير من قبل تلك الشركات، بحيث لا تكون للمستخدمين سيطرة كاملة عليها.