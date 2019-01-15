الأولى في التاريخ.. المسبار الصيني يجري تجربة بيولوجية على القمر

أعلن التلفزيون الصيني المركزي، أن المسبار الصيني "تشانغ إه-4" الذي هبط قبل أيام على سطح الجانب المظلم من القمر، أجرى أول تجربة بيولوجية وأرسل صورا عنها.

وتبين الصور التي أرسلها المسبار ظهور براعم على بذور القطن. وهذا يعني أن المسبار "تشانغ إه-4" أجرى أول تجربة بيولوجية في تاريخ البشرية على سطح القمر.

واستخدمت في هذه التجربة نماذج ستة أنواع بيولوجية تضم القطن والسلجم (الشلغم) والبطاطا ورشاد ثال وذبابة الفاكهة والخميرة. ويظهر من الصور أن براعم جميع بذور القطن تنمو جيدا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البراعم هي الأولى التي تنمو على سطح القمر في ظل الظروف البيئية القاسية، مثل انخفاض الجاذبية والإشعاعات الشديدة والتفاوت الكبير في درجات الحرارة.