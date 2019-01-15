مصر.. البحث عن سفّاح غامض يطعن النساء بنصل حاد

تبحث الشرطة المصرية في محافظة السويس الساحلية عن سفاح يرهب الفتيات بطعنهن بأداة حادة في أماكن حساسة من أجسادهن.

وبدأت النيابة المصرية التحقيق في اعتداء السفاح المجهول على سيدة بدفعها على الأرض دون تعرضها لإصابات بالغة، وذلك أثناء سيرها بالشارع هي وابنتها.

وقالت السيدة التي تبلغ 42 سنة، إنها كانت بصحبة ابنتها وفوجئت بشاب عمره قرابة الـ25 عاما يركب دراجة نارية سوداء اللون وينادي ابنتها.

فذهبت الأم غاضبة إليه لتسأله لماذا ينادي وهو لا يعرفها فدفعها على الأرض لكنها شعرت وهو يدفعها بيده بوجود شيء حاد بين إصبعيه كاد يصيبها به.

وتكثف الشرطة المصرية بحثها عن السفاح المجهول الذي يرعب الفتيات والسيدات، حيث حررت بعض الفتيات محضرا ضده، ويسعى رجال المباحث بمديرية أمن السويس إلى القبض عليه، ولم يتم تحديد هويته حتى الآن، لعدم توافر كاميرات مراقبة في الأماكن التي وقعت فيها جرائمه.

وتنوعت إصابات الضحايا، حيث أصيبت إحداهن بجرح في وركها، وأخرى بجرح قطعي أسفل الظهر، وثالثة بجرح قطعي وسط الظهر، ورابعة بجرح قطعي منتصف الظهر، وخامسة بجرح قطعي في الذراع اليسرى.