ليبرمان يهدد بشن حرب على غزة اذا فاز بالانتخابات

هدد وزير الحرب المستقيل من حكومة الاحتلال، افيغدور ليبرمان بشن حرب على قطاع غزة اذا فاز في الانتخابات و حصل على وزارة الحرب في الحكومة.

و قال ليبرمان خلال افتتاح مكتبه البرلماني داخل مدينة سديروت: " لا يجب علينا الانتظار حتى يقع ضحايا جراء سقوط صواريخ تطلق من غزة"، موضحاً أن مستوطني غلاف غزة بحاجة للأمن مثلهم مثل اي "اسرائيلي" يسكن داخل "اسرائيل".

و نقل موقع "مفزاك" الإخباري العبري عن ليبرمان قوله: "إن المشهد المخزي يتمثل بخنوع حكومة نتنياهو للارهاب وهذا الامر لا يطاق، و لا يعقل ادخال الاموال القطرية بقيمة 15 مليون دولار شهريا لحماس، و في المقابل نحصل على 500 صاروخ تطلق من غزة نحونا".

و قال ليبرمان: "إن حكومة نتنياهو تمنح الحصانة لقادة حماس، وهذا خلل لا يطاق ولا يقبل به العقل، ولا يعقل ان نسمح بإدخال الوقود القطري لغزة ليحصل سكانها على 12 ساعة كهرباء ولا نحصل في المقابل على جنودنا الاسرى لدى حماس، وهذا ايضا امر لا يعقل فأي ادخال للمساعدات لغزة يجب ان يكون مشروطاً بإطلاق سراح جنودنا".

و أضاف ليبرمان قائلاً: "لدينا القدرة لتوجيه ضربة استباقية و قوية ضد حماس حتى لو وصلت الامور لحد الحرب مع قطاع غزة، و ألا نبقى نعيش حالة وضع صفارات الانذار والهروب للملاجئ".

و عبر عن أمله بان يفوز "حزب اسرائيل بيتنا" بالانتخابات وان يعود وزيرا للحرب.